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20 ноября 2017
21:04  20 ноября 2017 0

Актер Николай Караченцов начал лечение от рака

Караченцов Николай, караченцов николай, суржикова елена
Актер успешно прошел первый курс химиотерапииФото: wikipedia.org/Максим1625

Советский и российский актёр театра и кино Николай Караченцов начал лечение от онкологического заболевания — рака левой части легкого с метастазой в лимфоузел. В понедельник он успешно прошел первый курс химиотерапии.

«Сейчас первый, потом, через три недели, второй, еще через три недели — третий. Через два или три курса соберется консилиум врачей, чтобы определить, насколько выбранная методика эффективна», — цитирует сына актера Андрея телеканал 360. Все время лечения актер будет находиться дома, а на курсы терапии раз в три недели будет ездить в клинику.

Накануне Николай Караченцов посетил Святую гору Афон в Греции. Он какое-то время жил в монастыре, где приложился ко всем святыням.

Ранее известный актер был госпитализирован с легочным кровотечением. Компьютерная томография показала, что у него есть новообразования, сообщала «Федеральная служба новостей».

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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