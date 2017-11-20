Актер Николай Караченцов начал лечение от рака

21:04 20 ноября 2017 0

Актер успешно прошел первый курс химиотерапии Фото: wikipedia.org/Максим1625

Советский и российский актёр театра и кино Николай Караченцов начал лечение от онкологического заболевания — рака левой части легкого с метастазой в лимфоузел. В понедельник он успешно прошел первый курс химиотерапии.

«Сейчас первый, потом, через три недели, второй, еще через три недели — третий. Через два или три курса соберется консилиум врачей, чтобы определить, насколько выбранная методика эффективна», — цитирует сына актера Андрея телеканал 360. Все время лечения актер будет находиться дома, а на курсы терапии раз в три недели будет ездить в клинику.

Накануне Николай Караченцов посетил Святую гору Афон в Греции. Он какое-то время жил в монастыре, где приложился ко всем святыням.

Ранее известный актер был госпитализирован с легочным кровотечением. Компьютерная томография показала, что у него есть новообразования, сообщала «Федеральная служба новостей».