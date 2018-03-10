Шарапова объявила о расставании с тренером Груневелдом

Мария Шарапова продолжит дружить с тренером
Российская теннисистка Мария Шарапова прекратила сотрудничество с голландским тренером Свеном Груневелдом после четырех лет совместной работы. Об этом спортсменка сообщила на своем сайте.
«После четырех лет успешного сотрудничества я хотела бы поблагодарить Свена за его преданность, профессионализм и дружбу, которая не прекратится после завершения совместной работы», — написала Шарапова, отметив, что такое решение было принято по обоюдному согласию.
Свен Груневелд стал тренером Марии Шараповой в начале 2014 года. За это время теннисистка выиграла семь турниров, включая Открытый чемпионат Франции, напоминает ТАСС. В рейтинге WTA она занимает 41-ю строчку.