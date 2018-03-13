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13 марта 2018
09:00  13 марта 2018 0

Разрыв дипотношений с Великобританией, домогательства Говорухина, «траурный чулок» на телебашне. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Генеральное консульство США и Великобритании. Екатеринбург, флаг великобритании
Дипотношения России и Великобритании под угрозойФото: Анна Майорова © URA.RU

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Сегодня вторник, 13 марта. И вот главное к этому часу:

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, как и предсказывали эксперты, обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ. По ее словам, если Москва не докажет обратного, британские власти расценят это как незаконное применение силы против них. В Совфеде уже допустили разрыв дипотношений между странами и пообещали «очень жесткий ответ».

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак назвала «лохами» российских избирателей. Жесткой критике подверглись россияне, голосующие за «одну и ту же власть 18 лет» и при этом надеющиеся на перемены. При этом сами выборы кандидат от «Гражданской инициативы» назвала казино, где никто, кроме самого казино, не выигрывает.

Волна обвинений в домогательствах добралась до отечественного кинематографа. На этот раз в центре скандала оказался режиссер и депутат Госдумы Станислав Говорухин. 81-летний уроженец Урала уже ответил на обвинения.

На Урале мужчину, воспитавшего 60 трудных подростков, подозревают в сексуальном насилии над детьми. Но сам «опекун со стажем» настаивает на том, что его пытаются подставить: детей вынуждают писать на приемного отца заявления, обещая отправить к настоящим родителям. Примечательно, что для подозреваемого опекуна это не первое уголовное дело.

На телебашню в Екатеринбурге натянули «траурный чулок» — защитную сетку, способную удержать осколки во время взрыва. Вместе с этим появились новые сроки сноса известного долгостроя — ждать осталось меньше месяца.

Пользователи Instagram обвинили разработчиков в расизме. Причиной общественного возмущения стала гиф-анимация, распространяемая в соцсети — «счетчик смертей в результате преступлений темнокожих». Instagram извинился и пообещал исправиться.

Наталья Полетавкина
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