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13 марта 2018
12 марта 2018
Главные новости Свердловской области
22:01  13 марта 2018 4

Водители в Екатеринбурге устроили разборки со стрельбой

Пересечение улиц Московская и Объездная дорога. Екатеринбург, мост, трасса, московская, объездная дорога
На Объездной водители не поделили дорогуФото: Анна Майорова © URA.RU

На Объездной дороге в Екатеринбурге произошел конфликт между водителями, в ходе которого один из них воспользовался пистолетом и устроил стрельбу. Потерпевший автовладелец уже написал заявление в полицию.

По имеющейся информации, участниками конфликта стали водитель «шестой» модели автомобиля «Жигули» и хозяин внедорожника, которому первый не уступил дорогу при перестроении в левую полосу. Владелец джипа в ярости достал пистолет, а затем произвел несколько выстрелов в сторону «Жигулей».

«Потерпевший обратился с заявлением в полицию. Второй участник конфликта установлен, проводятся мероприятия по его задержанию», — рассказали «URA.RU» в Управлении МВД России по Екатеринбургу. В результате конфликта никто не пострадал, отметили также в ведомстве. При этом на месте происшествия эксперты-криминалисты изъяли гильзы, по предварительным данным, от пневматического пистолета (не подлежащего обязательной регистрации). Сейчас по факту инцидента проводится проверка.

Дарья Корчак
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