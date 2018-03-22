Прокуратура нашла 20 тысяч новых иностранцев, прописанных в екатеринбургской квартире

11:07 22 марта 2018 0

Мужчине, который прописывал иностранцев, в квартире принадлежит 16 квадратных метров Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Владелец квартиры в Екатеринбурге, где было прописано около семи тысяч человек, за 10 лет зарегистрировал порядка 20 тысяч иностранцев, рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры. Свои действия мужчина объяснил тем, что оказывал юридические услуги приезжим за вознаграждение.

Как писало «URA.RU», в декабре 2016-го полиция возбудила против жителя Екатеринбурга уголовное дело о незаконной постановке на учет 57 граждан. Будучи под следствием горожанин прописал у себя в квартире 6844 человек. «В среду, 21 марта 2018 года, сотрудники прокуратуры Екатеринбурга опросили соседей, которые пояснили, что в данной квартире иностранные граждане никогда не проживали, такого количества иностранцев они никогда в своем подъезде не видели: не входящих, ни выходящих из квартиры», — сообщили в прокуратуре.

Ведомство теперь проверяет полноту мер, которые приняли органы полиции в связи с действиями мужчины. «При изучении уголовного дела было установлено, что за год расследования данный мужчина был допрошен в качестве подозреваемого, обвинение ему не предъявлялось, мера пресечения не избиралась, — заметили в пресс-службе прокуратуры. — Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова потребовала от начальника УМВД Екатеринбурга активизировать расследование данного уголовного дела, приняв меры по пресечению новых фактов совершения преступления в сфере незаконной миграции».

Ранее проверку хозяина квартиры и миграционной службы организовало управление следственного комитета по Свердловской области.