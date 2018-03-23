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23 марта 2018
22 марта 2018
Главные новости Свердловской области
11:43  23 марта 2018 0

На заводе УГМК в Свердловской области погиб второй рабочий за несколько дней

Павел погиб 14 марта в результате несчастного случаяФото: Павел Разумов, «ВК»

На Среднеуральском медеплавильном заводе (СУМЗ) в Ревде, который входит в Уральскую горно-металлургическую компанию, снова произошел несчастный случай. На этот раз погиб рабочий не предприятия, а подрядной организации, которая разбирала старые постройки в районе медеплавильного цеха. Произошло обрушение, была засыпана бригада. Один из рабочих скончался, остальные получили неопасные травмы.

«22 марта 2018 года в 17.30 на территории ОАО „Среднеуральский медеплавильный завод“ сотрудник подрядной организации ООО „ОВА“ (г.Пермь) получил травму, несовместимую с жизнью. „ОВА“ занимается демонтажем старого цеха. Ведется расследование обстоятельств произошедшего. Следует подчеркнуть, что вся ответственность за трагический инцидент лежит на работниках организации-подрядчика», — сообщила «URA.RU» сотрудник пресс-службы УГМК Нина Пелевина.

Обстоятельства случившегося выясняют в Следственном комитете. «По факту гибели человек проводится доследственная проверка Следственным отделом СКР Ревды. Будет проведена проверка документации на работы, опрос очевидцев», — сообщил агентству старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Ранее «URA.RU» писало о том, что 14 марта на СУМЗе произошел несчастный случай. С высоты упал силовой кабель напряжением до 6000 Вольт на 19-летнего электрика Павла Разумова. Молодой человек погиб на месте.

Александр Лукманов
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