21:00 23 марта 2018 0

Владимир Путин рассказал о грядущих переменах в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Главные новости к этому часу:



Президент РФ Владимир Путин объявил о мощном технологическом рывке, росте богатства и других переменах в стране. Однако с этим согласны не все. Например, ведущие с «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев считают, что жизнь останется прежней, только гайки закрутят побольше.

В России стартует новая коммунальная реформа. Из-за неё пострадают все управляющие компании.

Российскую общественность до сих пор будоражат последствия секс-скандала с депутатом Госдумы Леонидом Слуцким. Депутат от Татарстана Фатих Сибагатуллин назвал журналистов «слугами» и раскритиковал за развратную одежду. А декан МГУ посоветовал студенткам относиться проще к домогательствам со стороны представителей власти.

Беглый уральский олигарх, обвиненный на родине в мошенничестве, в страхе уезжает из Лондона. Он отказался записывать видео для Путина и теперь боится пострадать от яда, как Сергей Скрипаль.

Всенародные выборы екатеринбургского мэра, похоже, оставят из-за альтернативного законопроекта, который предложили властям. Эксперты говорят о расколе в окружении свердловского губернатора Евгения Куйвашева, ведь автор новации близок к его первому заместителю.

«Приговорённая к сносу» телебашня в Екатеринбурге сегодня прославилась на всю страну. Рано утром активисты прорвались на объект и вывесили там флаг России. Добежать успели не все, охрана проломила одному из руферов голову. Потом была полиция, суд и попытка референдума — читайте об этом в онлайн — трансляции.