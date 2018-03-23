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23 марта 2018
21:00  23 марта 2018 0

Обращение Путина, коммунальная реформа, захват уральской телебашни. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Митинг-концерт
Владимир Путин рассказал о грядущих переменах в РоссииФото: Владимир Андреев © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

Президент РФ Владимир Путин объявил о мощном технологическом рывке, росте богатства и других переменах в стране. Однако с этим согласны не все. Например, ведущие с «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев считают, что жизнь останется прежней, только гайки закрутят побольше.

В России стартует новая коммунальная реформа. Из-за неё пострадают все управляющие компании.

Российскую общественность до сих пор будоражат последствия секс-скандала с депутатом Госдумы Леонидом Слуцким. Депутат от Татарстана Фатих Сибагатуллин назвал журналистов «слугами» и раскритиковал за развратную одежду. А декан МГУ посоветовал студенткам относиться проще к домогательствам со стороны представителей власти.

Беглый уральский олигарх, обвиненный на родине в мошенничестве, в страхе уезжает из Лондона. Он отказался записывать видео для Путина и теперь боится пострадать от яда, как Сергей Скрипаль.

Всенародные выборы екатеринбургского мэра, похоже, оставят из-за альтернативного законопроекта, который предложили властям. Эксперты говорят о расколе в окружении свердловского губернатора Евгения Куйвашева, ведь автор новации близок к его первому заместителю.

«Приговорённая к сносу» телебашня в Екатеринбурге сегодня прославилась на всю страну. Рано утром активисты прорвались на объект и вывесили там флаг России. Добежать успели не все, охрана проломила одному из руферов голову. Потом была полиция, суд и попытка референдума — читайте об этом в онлайн — трансляции.

Надежда Банникова
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