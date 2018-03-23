Госдума приняла закон о прямой оплате коммунальных услуг

Госдума в окончательном чтении приняла закон, позволяющий заключать с ресурсоснабжающими организациями прямые договоры на оказание коммунальных услуг. Таким образом разрешается платить за коммуналку в обход управляющей компании.
«Речь идет именно о прямом договоре. Из этой цепочки выводится управляющая организация, и напрямую идет контакт с конечным потребителем», — заявил автор законопроекта, глава комитета по ЖКХ Галина Хованская, чьи слова приводит «Интерфакс». Она отметила, что по этой схеме уже давно работают газоснабжение и электроснабжение. «При прочих равных условиях у них более высокая собираемость», — подчеркнула Хованская. Ресурсоснабжающие организации теперь также могут расторгать договоры с УК, если задолженность будет равна или превысит среднемесячные величины обязательств по оплате услуг.
Ранее «URA.RU» опросило несколько экспертов по поводу нового закона в сфере ЖКХ. Некоторые из них опасаются, что принятые поправки грозят увеличением тарифов за коммунальные услуги, однако другие считают подобные опасения необоснованными.