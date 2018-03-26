{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как это было: свежие фото и видео
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,00
Динамика за 2 недели
Евро 70,57
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 марта 2018
20:50  26 марта 2018 0

Водонаева поделилась, как проводит выходной с сыном. «Мам, можно плохой жест показать?» ВИДЕО

Алёна Водонаева, водонаева алена
Вместе с сыном она посетила ресторанФото: личная страница Алёны Водонаевой в Instagram

Звездная уроженка Тюмени, бывшая участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева, рассказала подписчикам в Instagram о том, как проводит субботний вечер. В компании сына Богдана теледива сходила в ресторан, где они обсудили заказанные ими блюда.

На своей странице в Instagram Водонаева разместила видео, которое снял Богдан. Ребенок теледивы показал, как его мама пьет коктейль, после чего они обсудили, кто какие блюда заказал. Так, Богдан заказал куриный суп, а на десерт ему досталась шоколадка. Его мать, в свою очередь, рассказала, что заказывала строганину из муксуна. Напоследок Богдан спрашивает у мамы: «Мам, можно плохой жест показать?» И получает разрешение.

Подписчики Водонаевой положительно оценили операторскую работу ее сына. «Больше видео от Богдана!.. Мне кажется, это самое крутое видео, которое у тебя есть! Такое теплое и домашнее. А самое главное, что вы там совсем обычные и милые… Алена, ты такая уютная и душевная. Ты для меня идеал женщины, жены и мамы», — написали подписчики в комментариях.

Ранее участница проекта «Дом-2» Водонаева рассказала о знаменитостях, в которых была влюблена в детстве и юности. Первой любовью ее был телеведущий Валдис Пельш.

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров