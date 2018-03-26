20:50 26 марта 2018 0

Вместе с сыном она посетила ресторан Фото: личная страница Алёны Водонаевой в Instagram

Звездная уроженка Тюмени, бывшая участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева, рассказала подписчикам в Instagram о том, как проводит субботний вечер. В компании сына Богдана теледива сходила в ресторан, где они обсудили заказанные ими блюда.

На своей странице в Instagram Водонаева разместила видео, которое снял Богдан. Ребенок теледивы показал, как его мама пьет коктейль, после чего они обсудили, кто какие блюда заказал. Так, Богдан заказал куриный суп, а на десерт ему досталась шоколадка. Его мать, в свою очередь, рассказала, что заказывала строганину из муксуна. Напоследок Богдан спрашивает у мамы: «Мам, можно плохой жест показать?» И получает разрешение.

Подписчики Водонаевой положительно оценили операторскую работу ее сына. «Больше видео от Богдана!.. Мне кажется, это самое крутое видео, которое у тебя есть! Такое теплое и домашнее. А самое главное, что вы там совсем обычные и милые… Алена, ты такая уютная и душевная. Ты для меня идеал женщины, жены и мамы», — написали подписчики в комментариях.

Ранее участница проекта «Дом-2» Водонаева рассказала о знаменитостях, в которых была влюблена в детстве и юности. Первой любовью ее был телеведущий Валдис Пельш.