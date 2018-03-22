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22 марта 2018
23:05  22 марта 2018 0

Водонаева рассказала, в кого была влюблена в юности

Звезда «Дома-2» поделилась тайнами из своей юностиАлена Водонаева, Instagram

Бывшая участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева рассказала подписчикам в Instagram о знаменитостях, в которых она была влюблена в детстве и юности. Звездная уроженка Тюмени призналась, что ее первой любовью был телеведущий Валдис Пельш.

По словам Водонаевой, Пельша она любила в период 12-13 лет. После этого звезда переключилась на участников Иванушки International и актера Джорджа Клуни, а в студенчестве самые сильные чувства у нее вызывал музыкант Найк Борзов. «А когда я была совсем маленькая, с 4 до 7, я любила моряков. Снимайте маски, рассказывайте», — добавила она.

Сообщение Водонаевой за шесть часов собрало свыше 21 тысячи лайков и 1200 комментариев. Подписчицы модели назвали массу самых разных российских и западных знаменитостей, в числе которых — Брэд Питт, Дмитрий Нагиев, Леонардо Ди Каприо, Сергей Бодров, Иван Ургант и Курт Кобейн.

Ранее Водонаева опубликовала в своем Instagarm-аккаунте откровенное фото в нижнем белье. Снимок привел в восторг подписчиков, которые тут же принялись обсуждать фигуру тюменской модели.

Сергей Макеев
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