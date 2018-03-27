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27 марта 2018
11:13  27 марта 2018 0

Пожарная сигнализация в кемеровском ТЦ сломалась за неделю до трагедии

Акция памяти погибших на пожаре в Кемерово в ТЦ
Много людей погибли, так как даже не знали, что в торговом центре произошел пожарФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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Пожарная сигнализация в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, где при крупном пожаре погибли десятки человек, не работала почти неделю. Об этом на совещании по ликвидации последствий пожара рассказал глава Следственного комитета Александр Быстрыкин.

«С 19 числа у них сигнализация не работала, но никто этим не занимался», — цитирует его RT. Бастрыкин подтвердил, что после возгорания охранник ТЦ не включил систему оповещения, которая, в отличие от сигнализации, была исправна. Глава ведомства объяснил это неподготовленностью охранника.

Президент РФ Владимир Путин, который прибыл в Кемерово и собрал совещание, заявил о необходимости «дать правовую оценку действиям каждого должностного лица», которые могли привести к гибели людей при пожаре. «Без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут», — цитирует главу государства Nation News.

Страшная трагедия произошла в Кемерово 25 марта. Во время пожара погибло, по последним данным, 64 человека, еще более пятидесяти обратились за медицинской помощью. Местные жители вышли на митинг с требованием отставки губернатора Амана Тулеева, который прибыл на место происшествия только на следующий день. Сейчас в Кемерово объявили трехдневный траур, он продлится до 29 марта. Владимир Путин прилетел в город утром 27 марта, возложил цветы к стихийному мемориалу и собрал совещание по ликвидации последствий пожара. Оно началось с минуты молчания. Одной из причин трагедии российский лидер назвал «преступную халатность и разгильдяйство», писало «Утро.ру».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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