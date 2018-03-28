14:47 28 марта 2018 2

Здание школы признали частично аварийным почти два года назад Фото: группа «Инцидент Новосибирск», «ВКонтакте»

В селе Бобровка Новосибирской области в одной из средних школ обрушилась часть стены — внутренней перегородки. Информация об этом появилась в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

При обвале части стены размером два на три метра никто не пострадал — в настоящее время у детей каникулы. Сейчас производится разбор завалов, пишет телеканал 360. Известно, что под учебный процесс использовался только второй этаж. Старое двухэтажное здание школы признали частично аварийным еще летом 2016 года, передает RT.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Кургане родители боятся водить своих детей в детсады из-за трещины в стене учреждения. Обратили внимание на проблему курганцы только после того, как увидели строительные леса на подоконнике.