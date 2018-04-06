Явлинский признался, что исчерпал свои возможности

19:45 06 апреля 2018 2

Политик призвал готовить новых людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что исчерпал свои возможности, и призвал однопартийцев готовить нового кандидата в президенты РФ. Заявление было сделано в ходе заседания партийного бюро.

«Все мои возможности исчерпаны — вот, ищите новые лица, ищите новых кандидатов, готовьте их», — приводит RT его слова. Явлинский добавил, что новые лидеры партии должны постоянно выступать перед обществом, а он, в свою очередь, их поддержит.

Григорий Явлинский баллотировался на пост президента России на выборах, которые прошли 18 марта 2018 года. В итоге он набрал 1,05% голосов.