18:32 18 апреля 2018 1

Александр Серебренников считается главным спонсором свердловской «Единой России» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловское региональное отделение «Единой России» не получило в апреле деньги, предназначенные для выплаты заработной платы. Об этом сообщил в закрытом чате социальной сети «Фейсбук» представитель партячейки.

По его версии, задержан платеж со стороны Центрального исполнительного комитета партии. ЦИК распределяет средства, выплачиваемые политическим структурам из федерального бюджета в рамках закона о финансировании парламентских партий.

Член регионального политсовета «ЕР» эту информацию не подтверждает. По его словам, деньги из центрального исполкома традиционно поступают пятого числа каждого месяца. Последний платеж пришел 5 апреля. Следующий ожидается 5 мая.

Однако, по его словам, есть проблема с другим источником финансирования — Свердловским фондом поддержки регионального сотрудничества и развития. Очередной апрельский платеж в пользу партячейки был проведен им с нарушением законодательства. Деньги на него выделили предприятия, не имеющие права финансировать партийные структуры. В связи с этим средства были возвращены отправителям.

Свердловские единороссы надеются, что проблема будет решена в течение нескольких дней. Однако есть в рядах свердловской «Единой России» и скептики. Они отмечают, что Госдума РФ готовится к рассмотрению законопроекта о введении контрсанкций в отношении США и некоторых других государств. Он в том числе предусматривает введение запрета на поставку в Россию американских лекарств.

Профильный бизнес президента Свердловского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития Александра Серебренникова заключается в поставке лекарств в регион. Введение контрсанкций может отразиться на его успешности.

Корреспондент «URA.RU» дозвонился до Александра Серебренникова. Он заявил, что не может разговаривать из-за высокой занятости.