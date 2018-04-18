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18 апреля 2018
17 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
18:32  18 апреля 2018 1

Накануне праймериз свердловские единороссы остались без зарплаты. Их спонсоры нарушили закон

Митинг на Площади Труда по случаю Дня народного единства. Екатеринбург, серебренников александр
Александр Серебренников считается главным спонсором свердловской «Единой России»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловское региональное отделение «Единой России» не получило в апреле деньги, предназначенные для выплаты заработной платы. Об этом сообщил в закрытом чате социальной сети «Фейсбук» представитель партячейки.

По его версии, задержан платеж со стороны Центрального исполнительного комитета партии. ЦИК распределяет средства, выплачиваемые политическим структурам из федерального бюджета в рамках закона о финансировании парламентских партий.

Член регионального политсовета «ЕР» эту информацию не подтверждает. По его словам, деньги из центрального исполкома традиционно поступают пятого числа каждого месяца. Последний платеж пришел 5 апреля. Следующий ожидается 5 мая.

Однако, по его словам, есть проблема с другим источником финансирования — Свердловским фондом поддержки регионального сотрудничества и развития. Очередной апрельский платеж в пользу партячейки был проведен им с нарушением законодательства. Деньги на него выделили предприятия, не имеющие права финансировать партийные структуры. В связи с этим средства были возвращены отправителям.

Свердловские единороссы надеются, что проблема будет решена в течение нескольких дней. Однако есть в рядах свердловской «Единой России» и скептики. Они отмечают, что Госдума РФ готовится к рассмотрению законопроекта о введении контрсанкций в отношении США и некоторых других государств. Он в том числе предусматривает введение запрета на поставку в Россию американских лекарств.

Профильный бизнес президента Свердловского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития Александра Серебренникова заключается в поставке лекарств в регион. Введение контрсанкций может отразиться на его успешности.

Корреспондент «URA.RU» дозвонился до Александра Серебренникова. Он заявил, что не может разговаривать из-за высокой занятости.

Константин Джултаев
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