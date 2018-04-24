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24 апреля 2018
23 апреля 2018
22 апреля 2018
20:55  24 апреля 2018 0

Челябинский губернатор едет с инспекцией в город, где мэр воюет с депутатами

Дубровский Борис на цинковом заводе. Челябинск, вип авто, дубровский борис, автомобиль губернатора, машина дубровского
Дубровский в середине июня посетит ЧебаркульФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Борис Дубровский назначил на июнь поездку в Чебаркуль, один из самых проблемных и конфликтных городов Челябинской области. Этому решению предшествовало закрытое совещание в правительстве региона, сообщил «URA.RU» высокопоставленный источник.

По словам собеседника, отдельно обсуждался конфликт мэра Сергея Ковригина с депутатами горсобрания, поставившими ему «неуд» по итогам работы за прошлый год. Стороны уже несколько месяцев конфликтуют. В ответ на решение горсобрания мэрия начала оказывать давление на депутатов. Один из парламентариев пожаловался на прессинг со стороны чиновников, другого уволили из муниципального предприятия. Те, в свою очередь, пожаловались генпрокурору РФ Юрию Чайке.

Начальник управления по внутренней политике региона Виталий Шиков подтвердил факт совещания, посвященного ситуации в Чебаркуле. «Обсуждались… взаимоотношения главы с депутатами. Но в большей степени совещание было посвящено решению хозяйственных проблем — очистные в Чебаркуле, коллектор в военном городке, проект „Чебаркульская крепость“ и другие. Губернатор поручил составить „дорожную карту“ решения каждой проблемы. В работу включатся депутаты Заксобрания области от территории. Губернатор через два месяца планирует быть там, обсуждать все эти вопросы и их решение», — отметил Виталий Шиков.

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Скандалы сотрясают Чебаркуль с момента назначения Сергея Ковригина мэром в 2015 году. За это время он поневоле лишился трех замов. Вице-мэра по городскому хозяйству Виктора Малеванного уволили через суд по требованию прокуратуры из-за неверно заполненных деклараций о доходах. Его предшественника Олега Соловьева признали виновным в получении взяток. Виталий Суворов был уволен из-за подозрений в конфликте интересов. До этого под суд за взятки пошли бывший начальник управления собственности мэрии Радик Сабиров, экс-председатель комитета архитектуры и градостроительства Сергей Шацкий, бывший директор МУП «Теплоком» Сергей Туманин.

Депутаты уже высказывали недоумение по поводу кадровой политики. Особенно насчет последнего шага мэра — назначения и. о. вице-мэра Юрия Заневского, работавшего до этого замглавы Агаповского района. Кто-то из парламентариев полагает, что нового чиновника готовят в кресло мэра после Ковригина, его лоббируют члены магнитогорской команды, которая находится у власти в Челябинской области. Сергей Ковригин якобы это понимает, и сдача власти является одним из условий его увольнения без претензий силовиков.

Сергей Леонов
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