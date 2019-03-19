На Урале депутаты и жители объединились, чтобы «вытащить» из-под ареста главу села

В поселке Гранитный (Челябинская область) жители и депутаты пытаются «отбить» у силовиков главу, отправленного под арест по обвинению в превышении полномочий. Народные избранники готовят митинг, а жители собирают подписи под обращением к прокурору, губернатору и спикеру Заксобрания области.
Поводом для возбуждения дела стал выделенный главой с нарушением процедуры земельный участок. «Мы уверены, что вся ситуация вокруг И. А. Киселева намеренно кем-то обостряется с целью сместить его с должности. Он возглавляет администрацию с 2013 года, в сентябре 2018 года был переизбран жителями поселения на второй срок. Депутатам…при поддержке местных жителей удалось добиться возвращения прямых выборов главы поселения, несмотря на упорное противодействие главы района А. Б. Селезнева», — говорится в письме.
Сейчас под документом стоит уже более 300 подписей, сообщил «URA.RU» глава совета депутатов Гранитного Ильшат Мансуров: «Помимо Гранитного у нас еще шесть маленьких поселков. Только в двух собрали 110 подписей, сейчас уже к тремстам подходит. Сейчас решаем, когда проводить митинг».
20 марта в облсуде рассмотрят апелляцию на домашний арест Киселева. Депутаты Гранитного ходатайствуют о переводе его под подписку о невыезде, чтобы вернуть к делам. «Не раз из личных денег, заработанных в подсобном хозяйстве, финансировал работу администрации. Когда печатать документы было не на чем, когда электричество отключали. В прошлом году, когда неделю сидели без света, зарезал и продал корову, чтобы оплатить счета», — говорит спикер совета депутатов.
Как сообщало «URA.RU», руководитель Кизильского района Александр Селезнев, считавшийся основным недоброжелателем главы Гранитного, сам попал под уголовное дело и просит поддержки населения. Спикер Заксобрания области Владимир Мякуш заявил агентству, что в этой связи приостановлено членство Селезнева в «Единой России».