Мэрия Екатеринбурга хочет установить памятник офицерским женам

Идею нового памятника обсуждают в мэрии Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В кулуарах мэрии Екатеринбурга обсуждается идея создания в городе памятника офицерским женам. Как рассказал «URA.RU» высокопоставленный источник в администрации, такая мысль возникла у мэра Александра Высокинского. В этой идее он утвердился после командировки в Гаджиево Мурманской области, где расположена военно-морская база Северного флота РФ.

Эскизов памятника офицерским женам еще нет, но предполагается, что он мог бы быть выполнен в форме призмы с тремя гранями. Каждая из них показывала бы, как жены офицеров провожают, встречают своих мужей и растят детей.

Председатель думы Екатеринбурга Игорь Володин подтвердил «URA.RU», что идея создания нового памятника действительно обсуждается. «В принципе сама идея неплохая, но где его установить и на какие средства — другой вопрос. Мы должны тоже все взвесить перед тем, как принимать решение — все обдумать, посчитать», — отметил он.

Ранее Володин выказывал недовольство по поводу планов установить к 2020 году другой новый памятник — труженикам тыла на площадке рядом с перекрестком проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей. Председатель думы обращал внимание на то, что на создание памятника понадобится без малого 200 млн рублей. «Ветераны, которые приходят ко мне на депутатские приемы, — они все против», — отмечал Володин.