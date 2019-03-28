27 марта 2019

Разорившегося алкомагната лишают квартиры в элитном доме в Екатеринбурге

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
28 марта 2019 в 11:11
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Бутики на Сакко и Ванцетти. Екатеринбург, клубный дом тихвин, шар
Деньги, вырученные с продажи квартиры, пойдут на оплату долговФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге за долги продается квартира Светланы Чамовских — основательницы рухнувшей сети алкомаркетов «Семь пятниц». Двухкомнатная квартира площадью 73,7 квадрата в клубном доме «Тихвин» была выставлена на торги 27 апреля. Цена недвижимости — 10,5 млн рублей.

Согласно карточке торгов, опубликованной на сайте реестра сведений о банкротстве, продажа лота начнется 1 апреля и продолжится до 18 июня. Заявки на участие в аукционе подаются в этот же срок. «Оплата в соответствии с договором купли-продажи должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания договора», — говорится в сведениях о порядке заключения договора купли продажи.

Аналитик Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков сказал «URA.RU», что предложение не выглядит слишком дорогим для элитного дома. «Конечно, надо смотреть, в каком состоянии жилплощадь. В „Тихвине“ много различных предложений и ценовой диапазон разный. Но это по-прежнему достаточно ликвидный и знаковый проект для города. Думаю, что на данный объект будет спрос», — отметил Хорьков.

Светлана Чамовских на пару с сыном Владимиром Чамовских владела крупнейшим в Свердловской области алкогольным бизнесом: сетью алкомаркетов «Семь пятниц», оптовыми фирмами «Алмаз» и «Владимир и К». Однако постепенно компании начали тонуть в долгах. Летом 2016-го «URA.RU» стало известно о продаже «Семи пятниц», затем последовала ликвидация «Владимир и К» и «Алмаза».

В то же время московское ООО «Альтаир Групп» подало банкротный иск против Светланы Чамовских, потребовав 41 млн рублей. Затем к делу подключились и другие кредиторы. В апреле 2017 года Чамовских была признана банкротом.

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