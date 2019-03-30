В Воронеже состоялся первый вылет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В. Машина была создана с нуля и призвана заменить украинский Ан-26.
«Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В успешно совершил первый полет», — передает ТАСС сообщение пресс-службы ПАО «Ильюшин». Вылет был запланирован на девять утра, но был перенесен из-за плохих погодных условий.
Ил-112В — первый российский военно-транспортный самолет, созданный в постсоветский период. Он призван заменить украинский Ан-26, который Украина перестала поставлять после кризиса 2014 года. Ил-112 способен десантировать до пяти тонн легких образцов вооружения, военной техники и личного состава, уточняет деловая газета «Взгляд».
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Удачи в небе ???????? #Первый качественный кадр с первого полёта первого военно-транспортного самолета Ильюшин Ил-112В в Воронеже, на аэродроме #Придача. После выполнения двух проходов над ВАСО, борт успешно приземлился несколько минут назад. Новейший российский военно-транспортный самолет #ИЛ112В, призванный заменить парк украинских АН-26, совершил первый полет - Корпорация "#ИЛ" #Goodluck in the #sky The first high-quality shot from the first #flight of the first #military transport #aircraft Il-112V in #Voronezh, at the airfield #Pridacha. The newest Russian military transport aircraft IL-112V, designed to replace the fleet of #Ukrainian AN-26, made the first flight - IL Corporation