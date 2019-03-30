Альянс создает напряжение в акватории Черного моря Фото: depositphotos.com © URA.RU

новость из сюжета Обострение отношений Украины и России из-за конфликта в Черном море

В Крыму назвали недопустимым появление кораблей НАТО в Черном море. Заявление сделал председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Недопустимо, чтобы иностранные военные группировки создавали очаг напряжения в Черноморском регионе», — заявил РИА «Новости» Гемпель и добавил, что, если «так пойдет и дальше», то будет необходимо пересмотреть конвенцию Монтре (о статусе проливов), по которой корабли могут находиться в акватории не более 21 дня. По мнению члена крымского парламента, данные сроки необходимо сократить.

Ранее сообщалось, что в Черное море вошли корабли Нидерландов, Канады и Испании. На их сопровождение были направлены российские «Иван Хурс» и «Василий Быков». Политолог и военный эксперт Игор Коротченко предположил, что жест членов Североатлантического альянса был сделан в преддверии президентских выборов на Украине. По мнению эксперта, действия НАТО могут изменить мнение у той части электората, которая хочет стать частью Европы.

Выборы на Украине пройдут 31 марта. Фаворитами среди 39 кандидатов, согласно опросам, стали шоумен Владимир Зеленский, действующий глава страны Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.