Подруга Фриске раскрыла неизвестные подробности о последних днях певицы

Ольга Орлова попросила Дмитрия Шепелева разрешить ей общаться с крестником Платоном Ольга Орлова, Instagram

Подруга Жанны Фриске, ведущая шоу «Дом-2» Ольга Орлова раскрыла новые подробности смерти певицы. Своими воспоминаниями она поделилась в эфире программы «Секрет на миллион» на канале НТВ.

«Когда я ее увидела больной, я вообще не узнала мою Жанну. Но операция была невозможна, ничто не помогало. Кажется, я до сих пор не осознаю, что это случилось с ней», — приводит слова телеведущей журнал StarHit.

Фриске узнала, что у нее развивается рак мозга, уже после того, как забеременела. Ольга Орлова стала крестной родившегося у подруги и телеведущего Дмитрия Шепелева сына Платона. По словам Ольги, она была с Жанной до последних дней жизни. Ведущая вспомнила, что болезнь прогрессировала слишком быстро. Однако после покупки дорогой вакцины началась ремиссия. Орлова рассказала, что несмотря на недуг они постоянно встречались с Фриске и ходили в кафе.

«У нас был план: она поправится и повезет меня в Майами. Мы думали, что создадут способ лечения. Но потом она стала снова заговариваться, думала, что мы в Америке. Начался обратный отсчет. Она никого не узнавала», — поделилась ведущая.

Также в эфире программы Ольга Орлова обратилась к бывшему мужу певицы Жанны Фриске, телеведущему Дмитрию Шепелеву с просьбой разрешить ей общаться со своим крестником Платоном.

Напомним, Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. На протяжении нескольких лет певица боролась с онкологическим заболеванием. Ранее «URA.RU» сообщало, что бывший муж певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев начал жить вместе со своей возлюбленной из Екатеринбурга Екатериной Тулуповой. С ними живут сын Шепелева Платон и дочь Тулуповой Лада.