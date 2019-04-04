Под флагом Альянса собрались страны с самыми разными целями Фото: depositphotos.com © URA.RU

В настоящее время страны НАТО пытаются оправдать существование Альянса путем угроз в адрес России. Такое мнение в беседе с «URA.RU» выразил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, комментируя заявление польского генерала Вальдемара Скшипчака о том, что Запад применит ядерное оружие против РФ в случае агрессии с ее стороны.

«Мы видим, что предпринимаются попытки реанимировать ту миссию, которая была у НАТО в первые 40 лет существования. Этот институт был создан для противостояния СССР и его сфере влияния. Противостояние имело военно-политическое и идеологическое содержание, поэтому НАТО была идеальной, хорошо выстроенной, эффективной организацией. О чем свидетельствует тот факт, что никакой войны не произошло. В этом плане НАТО добилось блестящего успеха к концу 80-х годов. Но на этом ясная задача кончилась, а все, что было потом, это было блужданием в поисках новой миссии, которую НАТО не нашла», — констатировал Лукьянов.

По его словам, разговоры про расклад сил и баланс возможностей на случай войны не имеют отношения к реальности. Вместе с тем он признал тот факт, что НАТО по своему совокупному потенциалу не имеет аналогов в истории человечества. «Но это чисто арифметический подход, так как если говорить о реальной дееспособности, то здесь проблемы. Потому что при отсутствии ясного целеполагания и консолидированного понимания угроз мы можем констатировать ослабление. Оно связано с концептуальным вопросом. Так что единства, на котором НАТО было основано несколько десятилетий, больше нет», — добавил эксперт.