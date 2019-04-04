В НАТО признали, что не могут без России

Оборонный колледж НАТО разработал три пути развития Альянса, в каждом из которых Россия фигурирует в качестве противника. Это говорит о том, что военный блок существует только из-за «российской угрозы», считают эксперты.
Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов полагает, что единый враг в лице России гарантирует единство Альянса. «Москва притягивает интересы основных игроков. Если Москва перестанет быть потенциальным противником, встанет вопрос: против чего существует военный блок, против какого типа военной угрозы?» — заявил Абзалов в беседе с RT.
Представленные НАТО варианты будущего называются «хороший», «плохой» и «ужасный», пишет «Царьград». При «хорошем» сценарии Альянс преодолеет трудности и попадет в «новую эру». В «плохом» сценарии страны, члены НАТО, не смогут понять цели существования их союза. А «ужасный» вариант развития событий означает, что Альянс окончательно потеряет свои позиции на мировой арене.
Ранее редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в разговоре с «URA.RU» заявил, что сегодня НАТО пребывает в кризисе и может оказаться на грани распада. По его словам, страны Альянса пытаются оправдать существование их союза путем угроз в адрес России.