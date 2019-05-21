Экономист, предсказавший кризис 2008 года, связал протесты в Екатеринбурге с «семьей» Ельцина

Протесты в Екатеринбурге вторую неделю остаются в федеральной информационной повестке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Протесты в Екатеринбурге и других крупных городах России используются ближайшим окружением первого президента России Бориса Ельцина для сохранения своего политического веса, считает экономист, член «Изборского клуба» Михаил Хазин. По его мнению, «cемья» во главе с экс-главной администрации президента Александром Волошиным пытается вступить в диалог с Кремлем, поскольку боится проиграть в противостоянии с силовыми кланами. События в Екатеринбурге в данном случае лишь повод для переговоров с главой государства.

Экономист считает, что протест в Екатеринбурге курируется из Москвы Фото: Анна Майорова © URA.RU

В своей статье «Беспорядки в Екатеринбурге — это „семейные“ игры» экономист отмечает, что российские провластные группировки начали готовиться к транзиту власти — к моменту, когда действующий президент РФ Владимир Путин решит уйти. Хазин считает, что больше всего вопрос дальнейшего политического выживания беспокоит «cемью», к которой он, помимо Александра Волошина, относит советника президента РФ Валентина Юмашева, главу Внешэкономбанка Игоря Шувалова и бизнесмена Романа Абрамовича. По оценкам автора статьи, «семейные» опасаются, что в недалеком будущем они могут вступить в конфликт с патриотическими силами и в итоге будут «раскулачены» одним из силовых кланов.

«Чтобы сохраниться в рамках части российской элиты, им нужно предъявить некоторые аргументы. Причем не кому-то, а Путину. Причем не просто так, а в рамках острой конкуренции с патриотическими элитами. Которые уже поняли, что либералов-чубайсят скоро можно будет раскулачить и в общем под шумок готовы точно так же раскулачить и «семейных», — рассуждает Хазин.

Эксперт считает, что протесты в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Архангельске проходят при теневой поддержке «семьи», которая хочет вступить в диалог с президентом и пытается влиять на ситуацию через рост напряженности в регионах. «Необходимо показать Путину, что их защита перед Си и Трампом будет стоить меньше, чем те неприятности, которые он получит, если решит их слить. В ближайшие время «семейные должны организовать Путину массу проблем, которые его будут связывать по рукам и ногам. И при этом проблемы эти должны быть достаточно долгосрочными и видными внешнему наблюдателю», — говорится в статье Хазина.

При этом экономист не приводит четких доказательств своей версии — каким образом «семье» удалось вывести на улицы тысячи екатеринбуржцев, Хазин не объясняет. Саму статью автор предлагает воспринимать в качестве собственного экспертного заключения. В разговоре с «URA.RU» экономист также отметил, что не является экспертом в сфере уличных протестов и не готов раскрыть источник информации. «Я не политолог — меня детали этих политических процессов вообще не волнуют. Важен сам факт: они („семья“ — прим. ред.) хотят раскачать ситуацию и начать переговоры. Я не знаю, о чем хочет договариваться „семья“ и какие у нее цели», — объяснил Хазин. По словам эксперта, само по себе наличие в Екатеринбурге Ельцин Центра не является определяющим фактором в разжигании протестов — в этом отношении, по мнению Хазина, более значимую роль играет генеральное консульство США в уральской столице. Представители Ельцин Центра заявление Хазина комментировать отказались.