Геннадий Малахов усомнился во вреде фастфуда и его способности вызвать рак

Малахов считает, что употребление фастфуда не ведет к болезням Фото: gennady_malakhov, Instagram

Экс-телеведущий и автор книг о здоровом образе жизни Геннадий Малахов считает, что употребление фастфуда не ведет к развитию каких-либо заболеваний. Из-за пищевых добавок быстрая еда упоминается в перечне продуктов, которые ведут к развитию рака. По словам Малахова, в умеренном количестве фастфуд можно употреблять без вреда для здоровья.

Помимо фастфуда, в списке повышающих риск заболеть раком продуктов, который огласил внештантый специалист по онкологии Минздрава РФ Андрей Каприн, упоминаются красное мясо и жирная пища. «Я бы не сказал, что их употребление ведет к онкологии, но в переизбытке это, конечно, вредно для здоровья, — отмечает Малахов в беседе с „URA.RU“. — Жирная пища долго переваривается, у человек растет вес, что приводит к сахарному диабету, а слишком много красного мяса в рационе ведет к болезням почек. Но насчет фастфуда я не согласен, что он провоцирует какие-то заболевания, если только человек не сидит на нем круглосуточно. В популярных сетях следят за качеством продуктов».

Чтобы оградить себя от возможных последствий от поедания вредных продуктов, Малахов рекомендует есть больше овощей. «Половину приема пищи должны составлять овощи, салатики. Конечно, желательно употреблять экологически чистые», — пояснил он.