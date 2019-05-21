Названы продукты, вызывающие рак

Жирная пища, красное мясо и алкоголь резко повышают риск заболевания раком. Об этом заявил главный внештатный специалист по онкологии Минздрава РФ Андрей Каприн.
«Жирная пища, различные пищевые добавки, в том числе употребляющиеся в фастфуде, красное мясо в неимоверном количестве, алкоголизм, малоподвижный образ жизни и ожирение — это факторы, которые совершенно точно считаются канцерогенными», — приводит агентство «Москва» слова Каприна. Он добавил, что курение повышает риск развития онкозаболеваний в 30-50 раз.
Ранее сообщалось, что пищевая добавка Е171 (диоксид титана), которую используют для создания жевательной резинки и майонеза, провоцирует развитие рака толстой кишки, передает агентство Nation News. Вещество нарушает работу некоторых генов и приводит к образованию бактериальных пленок на слизистой оболочке кишечника.