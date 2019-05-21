21 мая 2019

Названы продукты, вызывающие рак

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
21 мая 2019 в 20:02
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Областной онкологический диспансер № 2. Магнитогорск, узи, онкология, рак, медики, здоровье, медицина, врачи
Людям, которые хотят обезопасить себя от онкоболезней, нужно соблюдать диету и избавиться от вредных привычекФото: Илья Московец © URA.RU

Жирная пища, красное мясо и алкоголь резко повышают риск заболевания раком. Об этом заявил главный внештатный специалист по онкологии Минздрава РФ Андрей Каприн.

«Жирная пища, различные пищевые добавки, в том числе употребляющиеся в фастфуде, красное мясо в неимоверном количестве, алкоголизм, малоподвижный образ жизни и ожирение — это факторы, которые совершенно точно считаются канцерогенными», — приводит агентство «Москва» слова Каприна. Он добавил, что курение повышает риск развития онкозаболеваний в 30-50 раз.

Ранее сообщалось, что пищевая добавка Е171 (диоксид титана), которую используют для создания жевательной резинки и майонеза, провоцирует развитие рака толстой кишки, передает агентство Nation News. Вещество нарушает работу некоторых генов и приводит к образованию бактериальных пленок на слизистой оболочке кишечника.

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