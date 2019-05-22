После встречи с профсоюзами Путин поручил правительству разобраться с правами россиян

Государство должно стоять на защите трудящихся, уверен президент Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство РФ и региональные власти будут прорабатывать предложения, которые прозвучали на съезде Федерации независимых профсоюзов России. По мнению экспертов, сама роль профсоюзов в России усилится, что поможет навести порядок в вопросах трудовых прав россиян.

Заседание организации состоялось 22 мая в Москве с участием президента России Владимира Путина. Накануне главой объединения в шестой раз был переизбран Михаил Шмаков, с чем его и поздравил глава государства. Выступая на съезде, Путин заявил, что государство обязано оказывать содействие профсоюзам, а руководство предприятий не должно мешать созданию и работе организаций, представляющих интересы работников. Президент поручил правительству и властям регионов активизировать диалог с работодателями и профсоюзами по вопросам прав трудящихся.

Подобные заявления и поручения Путина придадут новый статус профсоюзным организациям, заявил «URA.RU» директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Он указал, что подобные встречи знаковые и являются точками роста для важной профсоюзной активности. «Теперь профсоюзы это не декоративные организации, коими они были в советский период, а важный элемент взаимодействия и коммуникаций между государством, работодателем и работником. Во всем мире это важный элемент, который должен быть развит», — указал Мартынов.

По его словам, речь идет о постоянной коммуникации, взаимодействии и обмене мнениями между государством, бизнесом и профсоюзами, которые представляют волю работников. «В этом контексте и проходила встреча. На мой взгляд, профсоюзы сейчас не вполне отрабатывают свою функцию, в том смысле, что их потенциал в плане защиты прав огромен. Можно привести примеры в других странах, где профсоюзы это серьезная сила, которая оказывает существенное влияние на работу правительства и подзаконные акты, связанные с защитой прав работников», — заявил политолог.

Президент справедливо указал, что профсоюзам крайне важна поддержка правительства в том случае, когда бизнес не идет навстречу. «Путин ясно дал понять таким работодателям, которые игнорируют профсоюзы или вовсе не дают им появиться, что правительство без давления на кого бы то ни было готово участвовать в процессе. Когда работодателю понятно, что профсоюзы одновременно коммуницируют с государством, а государству известно о тех или иных требованиях работников, то он не сможет их игнорировать. Разумеется, если эти требования соответствуют законодательству. В этом и заключается идея Путина. Она качественная, не требует специальных усилий для реализации, но в то же время очень эффективна, и скорректировать действия работодателей», — сказал политолог.

Направленность выступления президента на съезде ставит абсолютно новые задачи перед профсоюзами, считает профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна департамента интегрированных коммуникаций Высшей школы экономики Александр Шпунт. Теперь, по его словам, организации работников должны предупреждать социальные конфликты на фоне трудовых отношений, а не бороться с их последствиями. «Например, конфликт на заводе Ford [несколько лет рабочие под предводительством профсоюза требуют выплаты компенсаций из-за масштабного сокращения] нужно было разрешать, не когда он уже произошел, а на гораздо более ранней стадии. И в этом нет ничего принципиально нового: социальные конфликты постоянно возникают на фоне проблем ЖКХ, культуры, образования и других сфер и при этом и решаются. В трудовых отношениях функция профсоюзов до сих пор была непонятна», — отметил он.

Профсоюзы несут стратегическую для государства функцию поддержки социальной стабильности, но не как элемент госмашины, а как элемент общества, подчеркнул Шпунт. Это важно, так как в сфере трудовых отношений постоянно возникают конфликты: как, например, недавно появились вопросы кадровой политики предприятий на фоне пенсионной реформы. «Постановка задачи была такой: поддерживайте рабочий класс, вмешивайтесь в конфликты, до того, как они возникнут. Понятно, что региональные власти в этой ситуации всегда стоят на стороне бизнеса, потому что предприятие может быть главным налогоплательщиком и так далее. В этом случае акции протеста должны совершаться не против владельца бизнеса, а против поддерживающего его местного чиновника», — уточнил собеседник агентства.

Для профсоюзов важно работать сплоченно, иметь общую задачу, но при этом свои способы взаимодействия и решения проблема, отметил Шпунт. «Между ними должна быть конкуренция: чтобы рабочий знал, что его профсоюз хорошо защищает, но есть и такой, который защищает еще лучше», — заключил он.