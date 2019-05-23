На Украине собирают подписи за отставку Зеленского

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция за его отставку. Авторы обращения считают, что новый глава государства не имеет большой поддержки: он просто консолидировал протест, не дав никаких обещаний избирателям.
«Голосование за вас в большинстве своем было голосованием протестным. На самом деле вы не имеете поддержки 73% избирателей», — заявил автор петиции. По его словам, во время избирательной кампании Зеленский не давал политических ориентиров, и его первые шаги на посту «разочаровывают избирателей», передает RT. Петиция была опубликована вчера, к настоящему моменту ее поддержали более 10 тысяч, уточняет «Ридус». Для того чтобы документ был принят к рассмотрению, его должны подписать 25 тысяч человек в течение 90 дней.
Тем временем в интернете появилась еще одна петиция. Ее автор Вадим Михальский дает Зеленскому шанс и предлагает уйти в отставку, если тот не выполнит предвыборные обещания за первые полгода. Под этим документом менее чем за сутки подписались почти 1 тысяча 400 украинцев, отмечает «Утро.ру».
Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. В конце апреля он одержал победу во втором туре президентских выборов, набрав 73,2% голосов избирателей. Первым действием Зеленского на посту главы государства стал роспуск парламента и назначение внеочередных выборов в Верховную раду на 21 июля.