«Шарахнуло знатно»: ВСУ применили дрон «Лютый» при атаке на Подмосковье, есть разрушения

В ночь на 18 июля 2025 года Москва и Московская область подверглись атаке 11 беспилотников, три из которых были нацелены непосредственно на столицу, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По данным Минобороны РФ, все дроны были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО).
Атака привела к временным ограничениям в работе аэропортов, повреждениям жилых домов и пожарам в Подмосковье. Что известно о ночных ударах ВСУ и их последствиях — в материале URA.RU.
Что произошло
С 23:00 17 июля до 07:00 18 июля по московскому времени силы ПВО уничтожили 11 дронов над Московским регионом, включая три, летевших на Москву. Взрывы, вызванные работой систем, были слышны в нескольких районах Подмосковья. В поселке Поварово Солнечногорского района хлопки раздались около 03:00, а в Клинском районе и Дмитрове очевидцы заметили дроны типа «Лютый», направлявшиеся к Сергиеву Посаду. В Зеленограде зафиксировали около 10 взрывов, а в Домодедово — минимум пять, два из которых на Лунной улице. Telegram-канал Mash сообщил об активной работе ПВО по низколетящим дронам.
Повреждения и пожары
Обломки сбитых БПЛА вызвали локальные разрушения. В Раменском и Люберцах были повреждены жилые дома, а в Софьино и Кратово вспыхнули пожары в частных постройках. Оперативные службы приступили к ликвидации последствий и оценке ущерба. По предварительным данным, жертв нет, но местные жители сообщают о повреждении имущества.
Комментарий губернатора Андрея Воробьева
Воробьев уточнил, что силы противовоздушной обороны успешно сбили 11 дронов в пяти округах: Домодедово, Красногорск, Солнечногорск, Сергиев Посад и Можайск. Большая часть беспилотников была уничтожена на подлете, благодаря чему серьезных последствий удалось избежать, и никто из жителей не пострадал. Однако были зафиксированы повреждения частных домов. Воробьев также заверил, что все службы работают на местах происшествия и помощь будет оказана тем, чье имущество пострадало.
Сбой в работе аэропортов
Из-за угрозы атак в аэропортах Домодедово, Жуковский, Внуково и Шереметьево вводился план «Ковер», что привело к задержке восьми рейсов на вылет (в Самарканд, Ереван, Баку, Астану, Уфу, Анталью, Бодрум, Даламан) и 20 рейсов на прилет. Один рейс был отменен.
Во Внуково пассажиры рейса Turkish Airlines TK 3039 (Москва — Анталья) ждали вылета девять часов. В итоге, рейс отменили из-за закрытия воздушного пространства. На данный момент ограничения сняты, но расписание перелетов восстанавливается постепенно.
Комментарии местных жителей
Жители Москвы и Подмосковья активно обсуждали ночные события в соцсетях, выражая тревогу и удивление. В Зеленограде один из пользователей написал: «Ночь перестала быть томной», а другой добавил: «Слышали? Шарахнуло знатно».
В Домодедово местные жители отмечали: «В Подмосковье что-то громко бахнуло» и задавались вопросом: «Что за взрывы?». В Бакеево и Дедешино под Кубинкой также сообщали о звуках взрывов, подчеркивая их интенсивность. Некоторые пользователи заявили о перебоях в работе интернета, связывая это с работой ПВО.
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