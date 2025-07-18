По обвинению во взятке арестован зампред правительства Новгородской области

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в заключения под стражу заместителю председателя правительства Новгородской области Станиславу Шульцеву. Чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. Шульцеву назначен арест сроком на один месяц и 30 суток.
«... удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Шульцева Станислава Васильевича ... на срок 01 месяц 30 суток», — заявили в пресс-службе. Сообщение опубликовано в ее официальном telegram-канале.
Как отметили в суде, ходатайство защиты и обвиняемого о замене меры пресечения для Шульцева на не связанную с содержанием под стражей было отклонено. Чиновнику предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
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