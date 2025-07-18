По обвинению во взятке арестован зампред правительства Новгородской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд арестовал Шульцева
Суд арестовал Шульцева Фото:

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в заключения под стражу заместителю председателя правительства Новгородской области Станиславу Шульцеву. Чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. Шульцеву назначен арест сроком на один месяц и 30 суток.

«... удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Шульцева Станислава Васильевича ... на срок 01 месяц 30 суток», — заявили в пресс-службе. Сообщение опубликовано в ее официальном telegram-канале.

Как отметили в суде, ходатайство защиты и обвиняемого о замене меры пресечения для Шульцева на не связанную с содержанием под стражей было отклонено. Чиновнику предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в заключения под стражу заместителю председателя правительства Новгородской области Станиславу Шульцеву. Чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. Шульцеву назначен арест сроком на один месяц и 30 суток. «... удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Шульцева Станислава Васильевича ... на срок 01 месяц 30 суток», — заявили в пресс-службе. Сообщение опубликовано в ее официальном telegram-канале. Как отметили в суде, ходатайство защиты и обвиняемого о замене меры пресечения для Шульцева на не связанную с содержанием под стражей было отклонено. Чиновнику предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...