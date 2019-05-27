Иркутского губернатора Левченко госпитализировали

Губернатора Иркутской области Сергея Левченко экстренно госпитализировали. Диагноз, с которым глава региона попал в больницу, на данный момент неизвестен.
«Сегодня губернатора экстренно госпитализировали», — приводит ИА FlashSiberia слова источника из окружения Левченко. Причину, по которой иркутский губернатор попал в больницу, собеседник уточнить отказался.
В пресс-службе губернатора Иркутской области изданию заявили, что пока не владеют информацией о состоянии Левченко. «Может быть госпитализирован, может, и нет», — рассказали в управлении по информации. На момент публикации материала получить комментарий не удалось — глава пресс-службы не ответила на звонки корреспондента «URA.RU».
Левченко начал свою политическую карьеру в 1987 году. Тогда он был председателем районного исполкома города Ангарска. Позже он был депутатом Госдумы третьего, пятого и шестого созывов. Иркутскую область Левченко возглавил в 2015 году.