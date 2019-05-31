Зеленский поддержал санкции против России

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
31 мая 2019 в 18:36
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Владимир Зеленский, зеленский владимир
Владимир Зеленский поблагодарил страны Европы за новые антироссийские санкцииФото: CC BY-SA 4.0 (cropped image), Ярослав Бурдовицын, Wikimedia Commons

Новый президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил министров иностранных дел Польши и Швеции за санкции против России. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с дипломатами из Варшавы и Стокгольма.

«Спасибо за поддержку санкционной политики против России», — цитирует Зеленского RNS. Президент Украины также признался, что «надеется на продолжение» давления на Москву до тех пор, пока «украинские территории не будут возвращены полностью». Зеленский добавил, что Киев продолжит вести политику интеграции в Евросоюз и НАТО.

Ранее Зеленский обратился к США с просьбой ввести очередные санкции против России. Президент Украины также призвал Вашингтон помочь Киеву справиться с «российской агрессией». Украинские политики, тем временем, признают, что санкции Европы против России не работают.

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