Зеленский поддержал санкции против России

Новый президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил министров иностранных дел Польши и Швеции за санкции против России. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с дипломатами из Варшавы и Стокгольма.
«Спасибо за поддержку санкционной политики против России», — цитирует Зеленского
Ранее Зеленский обратился к США с просьбой ввести очередные санкции против России. Президент Украины также призвал Вашингтон помочь Киеву справиться с «российской агрессией». Украинские политики, тем временем, признают, что санкции Европы против России не работают.