Песков: у нас нет контактов с украинцами и европейцами

Песков рассказал о контактах РФ в интересах мирного урегулирования
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время Россия не поддерживает контакты с Украиной и европейскими странами. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.
«Мы продолжаем наши контакты с американцами, контактов с украинцами и европейцами у нас нет», — подчеркнул Песков. Он добавил, что несмотря на это, президент России Владимир Путин остается открытым к диалогу и готов к контактам в интересах урегулирования ситуации на Украине.
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