Песков: у нас нет контактов с украинцами и европейцами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков рассказал о контактах РФ в интересах мирного урегулирования
Песков рассказал о контактах РФ в интересах мирного урегулирования Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время Россия не поддерживает контакты с Украиной и европейскими странами. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.

«Мы продолжаем наши контакты с американцами, контактов с украинцами и европейцами у нас нет», — подчеркнул Песков. Он добавил, что несмотря на это, президент России Владимир Путин остается открытым к диалогу и готов к контактам в интересах урегулирования ситуации на Украине.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время Россия не поддерживает контакты с Украиной и европейскими странами. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции. «Мы продолжаем наши контакты с американцами, контактов с украинцами и европейцами у нас нет», — подчеркнул Песков. Он добавил, что несмотря на это, президент России Владимир Путин остается открытым к диалогу и готов к контактам в интересах урегулирования ситуации на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...