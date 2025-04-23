О создании турагентства «Талибан Тур»* заявил автор шуточных новостей

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У россиян мало интереса к турам в Афганистан (архивное фото)
У россиян мало интереса к турам в Афганистан (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Директор и основатель сети туристических агентств «Розовый слон», вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в разговоре с корреспондентом URA.RU в рамках проекта агентства и «Лапша Медиа» назвал шуткой создание фирмы «Талибан Тур»* для поездок в Афганистан. Ранее о создании такого агентства сообщил бизнесмен, который придумывает юмористические новости.

«Конечно, это шутка. У нас не то что чартеров, у нас даже регулярных рейсов в Афганистан нет. Поэтому говорить о каком-то серьезном интересе россиян к Афганистану не стоит. Вот две соседние страны с Афганистаном, это Иран и Пакистан. Даже туда нет какого-то устойчивого интереса массового. Поэтому всерьез говорить об Афганистане я бы не стал. Это шутка, чтобы люди улыбнулись», — сообщил Мкртчян.

О создании туристического агентства для поездок в Афганистан ранее заявил бизнесмен Анатолий Аранов, который и раньше распространял юмористические новости. Например, он объявлял о создании кафе «Жиртрест» и выпуске итальянскими виноделами для России вина Dimon. Согласно сервису Rusprofile, Аронов управляет 1313 организациями, многие из которых не ведут какую-либо деятельность.

*(Верховный суд РФ приостановил запрет на деятельность движения «Талибан», но оно все еще есть в списке террористических организаций)

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Директор и основатель сети туристических агентств «Розовый слон», вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в разговоре с корреспондентом URA.RU в рамках проекта агентства и «Лапша Медиа» назвал шуткой создание фирмы «Талибан Тур»* для поездок в Афганистан. Ранее о создании такого агентства сообщил бизнесмен, который придумывает юмористические новости. «Конечно, это шутка. У нас не то что чартеров, у нас даже регулярных рейсов в Афганистан нет. Поэтому говорить о каком-то серьезном интересе россиян к Афганистану не стоит. Вот две соседние страны с Афганистаном, это Иран и Пакистан. Даже туда нет какого-то устойчивого интереса массового. Поэтому всерьез говорить об Афганистане я бы не стал. Это шутка, чтобы люди улыбнулись», — сообщил Мкртчян. О создании туристического агентства для поездок в Афганистан ранее заявил бизнесмен Анатолий Аранов, который и раньше распространял юмористические новости. Например, он объявлял о создании кафе «Жиртрест» и выпуске итальянскими виноделами для России вина Dimon. Согласно сервису Rusprofile, Аронов управляет 1313 организациями, многие из которых не ведут какую-либо деятельность. *(Верховный суд РФ приостановил запрет на деятельность движения «Талибан», но оно все еще есть в списке террористических организаций)
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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