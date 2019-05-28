На Украине признали бесполезность санкций Европы против России

Европейские санкции не влияют на экономику России Фото: Официальный сайт президента Украины

Санкции стран Европы против России не действуют. С таким заявлением выступил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак.

«О каких санкциях европейских в отношении России идет речь, если Франция там строит завод „Рено“, Германия с Россией строит „Северный поток — 2“ и достроит», — приводит RT слова Спивака. В качестве еще одного примера он привел недавнее заявление генсекретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда. Последний уверен, что выход РФ из организации (СЕ) станет таким же потрясением, как и Brexit (выход Великобритании из Евросоюза).

Введенные против российской стороны ограничения, как считает Спивак, давно не действуют на экономику страны.