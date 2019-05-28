27 мая 2019

На Украине признали бесполезность санкций Европы против России

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
28 мая 2019 в 05:36
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Украина. Петр Порошенко. Военные, флаг украины, флаг евросоюза
Европейские санкции не влияют на экономику РоссииФото: Официальный сайт президента Украины

Санкции стран Европы против России не действуют. С таким заявлением выступил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак.

«О каких санкциях европейских в отношении России идет речь, если Франция там строит завод „Рено“, Германия с Россией строит „Северный поток — 2“ и достроит», — приводит RT слова Спивака. В качестве еще одного примера он привел недавнее заявление генсекретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда. Последний уверен, что выход РФ из организации (СЕ) станет таким же потрясением, как и Brexit (выход Великобритании из Евросоюза).

Введенные против российской стороны ограничения, как считает Спивак, давно не действуют на экономику страны.

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