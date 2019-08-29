Контрактник вернулся из Сирии с медалью и взорвал штаб полка

По словам военнослужащего, взрыв в штабе он совершил для привлечения внимания командования к своей части Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вступил в силу приговор военнослужащему-контрактнику Александру Новикову, который, вернувшись с медалью из Сирии, взорвал штаб своего полка. Как объяснил сам военный, взрыв он совершил, чтобы обратить внимание командования на проблемы своей части.

«Суд установил, что 25 мая 2018 года злоумышленник, действуя из хулиганских побуждений, разместил имеющееся у него самодельное взрывное устройство на крыльце входа в здание штаба воинской части и подорвал его», — сообщается на сайте Военной прокуратуры Центрального военного округа. В результате Иркутский гарнизонный военный суд приговорил Новикова, проходившего службу по контракту в отдельном смешанном авиационном полку, к пятилетнему сроку за хулиганство и незаконный оборот оружия, сообщает « Коммерсант» .

По версии следствия, в мае 2018 года во время дежурства у столовой Новиков обнаружил сумку с взрывным устройством, которую он спрятал у забора недалеко от соседней столовой. Бомбу Новиков решил подорвать, чтобы «привлечь внимание должностных лиц вышестоящего командования» к ненадлежащему, по его мнению, выполнению военными своих служебных обязанностей. В результате взрыва пострадал помощник дежурного, здание штаба было повреждено.

Как сообщает издание, сначала военнослужащий свою вину признал. Однако позже от своих слов отказался, заявив, что его, угрожая статьей за терроризм, подтолкнули к признанию сотрудники ФСБ. При этом полиграф показал, что именно Новиков является потенциальным подрывником.

Сообщается, что апелляционная инстанция Восточно-Сибирского окружного суда признала выводы суда первой инстанции законными.