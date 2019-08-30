За рулем иномарке находилась женщина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае автобус с пассажирами попал в аварию. Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Пермь—Екатеринбург, недалеко от поселка Кукуштан, сообщает пресс-служба краевого главка.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Кио Рио», 60-летняя женщина, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с рейсовым автобусом. «В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончалась на месте. Пассажиры в автобусе не пострадали. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства автоаварии выясняются», — указали в пресс-службе краевого управления МВД.

Ранее «URA.RU» писало об аварии с маршрутным автобусом в Перми, в результате которой погибли двое пассажиров, десятки получили различные травмы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Фото «ЧП ДТП Пермь»