Пушков высмеял страх Зеленского перед «Северным потоком-2»

Владимир Зеленский считает, что «Северный поток-2» представляет угрозу для «всей Европы» Фото: Официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков иронично отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что российский энергетический проект «Северный поток-2» представляет «угрозу Европе». На своей странице в Twitter парламентарий заявил, что Киев боится потерять доходы от транзита сырья.

«Зеленский и [президент Польши Анджей] Дуда поют в одну дуду, но на деле „Северный поток-2“ не представляет угрозы Европе. Просто Киев боится потерять доходы от транзита российского газа, а Варшава мечтает перепродавать соседям дорогой сжиженный газ из США», — объяснил сенатор.

Ранее на встрече с лидером Польши Зеленский вступил против строительства газопровода «Северный поток-2», который должен соединить Россию и Германию через Балтийское море, напоминает RT. По словам президента Украины, «Северный поток-2» «является неприемлемым и несет угрозу всей Европе».