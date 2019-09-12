Число пострадавших российских туристов в Турции резко увеличилось

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Почти 2 тысячи туристов в Турции обратились в страховую компаниюФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Количество страховых случаев с российскими туристами в Турции резко увеличилось нынешним летом. Страховые компании связывают это с ростом турпотока.

Специалисты зафиксировали 1,7 тысячи обращений туристов по страховым случаям за три летних месяца. Это на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Lenta.ru. «Существенный рост обращений застрахованных туристов из Турции мы связываем с увеличившимся турпотоком в эту страну», — отметили в одной их страховых компаний.

Как ранее сообщало «URA.RU», рост смертности российских туристов в Турции связан с увеличением туристического потока, ДТП и заболеваниями, с которыми они приезжают в страну. По данным российского посла в Анкаре Алексея Ерхова, с начала туристического сезона в Турции скончались около 90 граждан РФ.

Этим летом в бассейне одного из отелей в Турции утонула несовершеннолетняя россиянка, напоминает «Ридус». Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с гибелью россиян на курортах.

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© Служба новостей «URA.RU»
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