Политические действия США на Украине являются бессмысленными и только раздражают Россию. Такое мнение американского президента Дональда Трампа передает The Washington Post со ссылкой на свой источник.
Трамп уверен, что Кремль должен быть другом Белому дому. «И кому есть дело до Украинцев?» — приводят слова американского лидера argumenti.ru. Источник газеты пояснил, что Трамп отказывается назначить конкретную дату встречи с Зеленским из-за разбирательства с бывшем вице-президентом США Джо Байденом, который добивался увольнения украинского генерального прокурора Виктора Шокина, расследовавшего деловые отношения Байдена-младшего
Ранее сообщалось, что разведка обеспокоена телефонным разговором между Зеленским и Трампом, который состоялся в июле. Предположительно глава Украины мог помочь в расследовании против кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. Трамп в свою очередь считает, что демпартия вступила в сговор с Киевом во время его избрания президентом США. Байден настоял на том, чтобы разговор Зеленского и Трампа был расшифрован.