В аварии маршруток в Челябинске пострадали 11 человек

Одиннадцать человек пострадали в аварии с участием двух маршруток в Челябинске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске на улице Горького столкнулись два маршрутных такси. В аварии пострадали 11 человек. Один из них отказался от госпитализации, остальных доставили в больницы на машинах скорой помощи, сообщили «URA.RU» в пресс-службе мэрии.

Обстоятельства происшествия выясняются. В администрации подчеркнули, что машины скорой помощи были на месте уже спустя шесть минут после вызова. «Семь человек госпитализированы с сотрясениями, еще двое с ушибом ног, один человек с травмой руки. Тяжело пострадавших нет. Беременные и дети среди травмированных тоже отсутствуют», — добавили в администрации.