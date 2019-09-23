22 сентября 2019
21 сентября 2019
20 сентября 2019

В аварии маршруток в Челябинске пострадали 11 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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ГБУЗ СО Городская больница №1. Нижний Тагил, приемный покой, скорая помощь, машина скорой помощи, цгб1 нижнего тагила, городская больница1 нижнего тагила
Одиннадцать человек пострадали в аварии с участием двух маршруток в ЧелябинскеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске на улице Горького столкнулись два маршрутных такси. В аварии пострадали 11 человек. Один из них отказался от госпитализации, остальных доставили в больницы на машинах скорой помощи, сообщили «URA.RU» в пресс-службе мэрии.

Обстоятельства происшествия выясняются. В администрации подчеркнули, что машины скорой помощи были на месте уже спустя шесть минут после вызова. «Семь человек госпитализированы с сотрясениями, еще двое с ушибом ног, один человек с травмой руки. Тяжело пострадавших нет. Беременные и дети среди травмированных тоже отсутствуют», — добавили в администрации.

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