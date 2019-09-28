РПЦ выступила против дополнительного выходного для россиян

В РПЦ уверены, что дополнительный выходной день будет лишним Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Русской православной церкви заявили, что еще один выходной россиянам не нужен, так как в стране и так немало праздников. Такое мнение в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» высказал глава синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Иларион.

«У человека есть право на месячный отпуск, плюс <…> одних выходных набирается, наверное, еще на месяц», — передает позицию митрополита «Интерфакс». Он также выразил опасение, что в дополнительный выходной при переходе на четырехдневную рабочую неделю россиян будут нагружать делами дистанционно. Председатель ОВЦС также предположил, что если у мужа и жены количество трудовых дней будет разным, то отдыхающему супругу нечем будет заняться в свободный от работы день».

Ранее Министерство труда РФ заявило о проведении эксперимента с четырёхдневной рабочей неделей на нескольких предприятиях, сообщает RT. Однако министр труда Максим Топилин уверил, что реализация такой инициативы возможна лишь в долгосрочной перспективе. При этом глава департамента условий и охраны труда министерства Валерий Корж отметил, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю зарплаты и продолжительность смен должны остаться прежними, передает Nation news.