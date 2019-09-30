Авиакомпания Utair, которой грозит банкротство, не хочет выплачивать миллионный долг

Компания Utair не планирует становится банкротом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Проблемы у авиакомпании UTair

Авиакомпания Utair не будет выплачивать задолженность четырем банкротящим ее компаниям. Соответствующую информацию «URA.RU» сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Задолженность незначительная, и выплатить 1,5 млн рублей по сумме всех исков не составляет трудности для авиакомпании. Но справедливость такого решения является предметом арбитражного разбирательства», — сообщила пресс-служба Utair. По мнению авиакомпании, риск процедур банкротства в этом случае отсутствует из-за минимального размера задолженности. К тому же эта сумма стала следствием хозяйственной деятельности, а не связана с выплатами по кредитам или лизингу.

Данный иск от четырех компаний рассматривается в арбитражном суде Югры с марта 2019 года. Истцами выступают сургутская строительная компания «Гидпромэнергострой» и три микрофинансовые компании с нулевыми доходами «Юган-Юнион кард», «Интер» и «Флеш лайт капитал». Они проиграли в суд, но подали апелляционную жалобу, заседание по которой состоится в октябре. Как ранее сообщало «URA.RU», «Флеш лайт капитал» подала новый иск о признании банкротом в сторону авиакомпания Utair. Совокупный долг перевозчика перед банками и поставщиками, по оценкам экспертов, достигает 74 млрд рублей.