Экстрасенсы приехали на Урал расследовать две загадочные смерти

Экстрасенсы выяснили, что мужчины убили себя сами Фото: скриншот видео с официального сайта НТВ

Экстрасенсы Аида Грифаль и Григорий Кузнецов прибыли в Тюмень, чтобы раскрыть причины гибели двух молодых мужчин. Эту поездку показали в пятом выпуске программы «Последние 24 часа» на телеканале НТВ.

«Аида Грифаль и Григорий Кузнецов отправились в Тюмень. Две разные смерти связывает одно — они произошли в лесах, расположенных в окрестностях города», — сообщается на официальном сайте телеканала.

За помощью к экстрасенсам обратились родственники погибших. В результате расследования экстрасенсы пришли к выводу, что оба мужчины покончили с собой. Виталий Носков испытывал большое эмоциональное давление. Поссорился с женой, когда она узнала об измене, судился с двумя бывшими супругами, подавшими на алименты. Не выдержав, мужчина решился на суицид. «Он захотел уйти красиво, хотел такой смертью искупить перед женой вину за измену», — уточнил Кузнецов.

Причиной смерти Дмитрия Мусихина, по мнению экстрасенсов, стали угрызения совести — молодой человек занял у друга деньги на покупку машины, но долго не мог вернуть долг. «Он ощущал себя никчемным, корил себя, думал, что он никто, ничего в жизни не достиг», — рассказала Грифаль.

Хирурга Носкова нашли в лесу привязанным к дереву цепями и сожженным до неузнаваемости. Изначально полиция считала, что Носков мог стать жертвой маньяка. Позже дело закрыли, так как гибель мужчины, по версии следствия, не носила криминальный характер. Самоубийством признали и смерть механика Мусихина, которого нашли повешенным в лесополосе.