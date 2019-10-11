10 октября 2019
09 октября 2019

Завершено уголовное дело о краже 3,8 млн рублей с форума двух президентов в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Антону Бахаеву в Центральном районном суде. Челябинск, бахаев антон
Экс-замминистра экономического развития Антон Бахаев скоро вновь предстанет перед судомФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Расследование по уголовному делу экс-замминистра экономического развития Челябинской области Антона Бахаеву и главы рекламной фирмы «Элефант» Михаила Смирнова окончено. Об этом «URA.RU» сообщил адвокат Смирнова Роман Абрамовский.

«Расследование завершено. Наступил этап ознакомления с материалами уголовного дела», — сказал агентству юрист.

Обвиняемым инкриминируют хищения при проведении российско-казахстанского экономического форума с участием Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева в ноябре 2017 года. Бахаев был одним из организаторов форума, а Смирнов оказывал услуги в его проведении. Само мероприятие курировал вице-губернатор Руслан Гаттаров, ныне ушедший в отставку.

По версии следствия, при непосредственном участии Бахаева и через структуры Смирнова, на тот момент являвшегося депутатом городской думы Челябинска, было выведено 3,8 млн рублей, часть которых Смирнов передал Бахаеву в качестве взятки. Затем сумма хищений неожиданно выросла практически в десять раз.

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Ссылки по теме
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