Завершено уголовное дело о краже 3,8 млн рублей с форума двух президентов в Челябинске

Расследование по уголовному делу экс-замминистра экономического развития Челябинской области Антона Бахаеву и главы рекламной фирмы «Элефант» Михаила Смирнова окончено. Об этом «URA.RU» сообщил адвокат Смирнова Роман Абрамовский.
«Расследование завершено. Наступил этап ознакомления с материалами уголовного дела», — сказал агентству юрист.
Обвиняемым инкриминируют хищения при проведении российско-казахстанского экономического форума с участием Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева в ноябре 2017 года. Бахаев был одним из организаторов форума, а Смирнов оказывал услуги в его проведении. Само мероприятие курировал вице-губернатор Руслан Гаттаров, ныне ушедший в отставку.
По версии следствия, при непосредственном участии Бахаева и через структуры Смирнова, на тот момент являвшегося депутатом городской думы Челябинска, было выведено 3,8 млн рублей, часть которых Смирнов передал Бахаеву в качестве взятки. Затем сумма хищений неожиданно выросла практически в десять раз.