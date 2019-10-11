В очереди за квартирой стоят 270 тысяч сирот Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Только за последний год число детей-сирот, которые ожидают получения жилья, выросло на 12 тысяч человек — до 270 тысяч. Об этом журналистам рассказали в Счетной палате.

Ежегодно квартиры получают около 26 тысяч сирот, а это не больше 18% очередников. Учитывая тот факт, в 2015 году очередь состояла из 230 тысяч человек, можно понять, что из года в год проблема не решается, а количество очередников только растет, пишет газета «Известия».

«Из казны на эти цели ежегодно выделяют примерно по 35 млрд рублей, из них около 7 млрд рублей — из федерального бюджета. Однако, чтобы обеспечить жильем всех нуждающихся, нужно не менее 200 млрд рублей», — приводит издание подсчеты ведомства, где также добавили, что в среднем сироты ожидают жилье на протяжении пяти-семи лет. В некоторых регионах этот показатель превышает 10. К примеру, в Кемеровской области время ожидания составляет 12 лет. Счетная палата рекомендовала правительству определить на федеральном уровне орган, который бы курировал обеспечение сирот жильем.