Уральца, напавшего на полицейского в Таиланде, будут выручать дипломаты

Родственники с помощью консула добиваются, чтобы в полицейский участок к уральцу допустили врача Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Челябинского туриста, арестованного за нападение на полицейского в Таиланде, посетит российский консул в этой стране. Об этом сообщили «URA.RU» в аппарате уполномоченного по правам человека в Челябинской области Антона Шарпилова.

«Мы направили соответствующие официальные обращения в российское посольство в Таиланде и МИД РФ. Кроме того, надеюсь лично переговорить с консулом утром 18 декабря, сегодня его уже не будет на работе», — рассказала «URA.RU» начальник отдела по защите гражданских прав аппарата омбудсмена Юлия Белоусова.

По ее словам, к уполномоченному по правам человека обратились за поддержкой родственники попавшего в беду южноуральца. «Сейчас Сергей находится в полицейском участке, состояние его здоровья не улучшилось. Мы надеемся, что консул поможет обеспечить доступ к нему врача», — пояснила Белоусова.

По словам жены туриста, который прилетел в Таиланд из города Усть-Катава, мужчина за несколько дней до инцидента начал вести себя неадекватно. До поездки он наблюдался у психотерапевта, который прописал ему антидепрессанты. На вызванного персоналом отеля полицейского он набросился, представляя себя медведем, а того обезьянкой.