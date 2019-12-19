Экс-мэр Челябинска перед арестом отвел угрозу от своего босса

Экс-мэр Челябинска и бывший вице-губернатор Евгений Тефтелев перед арестом по обвинению в получении взятки уволился из магнитогорского благотворительного фонда «Металлург», попечительский совет которого возглавляет глава ММК Виктор Рашников. Тем самым хозяину металлургического гиганта удалось избежать репутационных потерь.
Как сообщил «URA.RU» директор фонда Валентин Владимирцев, Тефтелев уволился 1 октября. «Я приглашал Тефтелева на работу по договору гражданско-правового характера. В штате он не был. Я его пригласил, чтобы он оказал помощь и поддержку фонду в вопросах взаимодействия с ветеранами, органами власти. Поскольку он имел большой авторитет — был главой Магнитогорска, Челябинска, заместителем губернатора. Он отработал четыре месяца. С 1 октября мы с ним договор расторгли, он не захотел продолжать сотрудничество», — отметил Владимирцев.
Тефтелев 26 апреля одним из первых потерял должность в правительстве области после назначения врио губернатора Алексея Текслера. С 3 июня бывший чиновник приступил к обязанностям советника руководителя фонда «Металлург». 11 декабря сотрудники ФСБ задержали Тефтелева в собственном коттедже. Он подозревается в получении «отката» от депутата гордумы Сергея Селещука с контракта на 700 млн рублей на возведение школы в микрорайоне Парковый. По этому делу задержали также бывшего начальника управления капстроительства мэрии Челябинска Евгения Пашкова.