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Маршрутка с пассажирами перевернулась в Челябинске. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Родник. Ашан. Челябинск., трк родник
Авария произошла возле ТРК «Родник»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Челябинска 2 января перевернулось маршрутное такси. В салоне автомобиля находились люди. Инцидент произошел возле торгово-развлекательного комплекса «Родник».

«Серьезно пострадал как минимум один из пассажиров», — сообщает портал 74.ру. По данным издания, им оказался сотрудник операционного блока в одной из больниц города. Он ехал домой после смены. Сейчас пострадавшему проводят операцию.

Очевидцы сообщили, что автомобиль вынесло на обочину, а затем он перевернулся. Всего в микроавтобусе было три человека. Комментарий от ГИБДД на момент публикации новости «URA.RU» получить не удалось.

Маршрутка съехала на обочину и перевернулась
ФОТО: Anton Gribanoff

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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