Авария произошла возле ТРК «Родник»
В центре Челябинска 2 января перевернулось маршрутное такси. В салоне автомобиля находились люди. Инцидент произошел возле торгово-развлекательного комплекса «Родник».
«Серьезно пострадал как минимум один из пассажиров», — сообщает портал 74.ру. По данным издания, им оказался сотрудник операционного блока в одной из больниц города. Он ехал домой после смены. Сейчас пострадавшему проводят операцию.
Очевидцы сообщили, что автомобиль вынесло на обочину, а затем он перевернулся. Всего в микроавтобусе было три человека. Комментарий от ГИБДД на момент публикации новости «URA.RU» получить не удалось.
Маршрутка съехала на обочину и перевернулась