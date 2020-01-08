В России изменятся правила поверки счетчиков в домах и квартирах

C сентября 2020 года запись в реестре Росстандарта станет единственным способом поверки счетчиков на воду. Только эта запись будет иметь юридическую силу, бумажные свидетельства такой статус потеряют. Соответствующую информацию распространила пресс-служба ведомства.
«Альтернативное „хождение“ бумажных свидетельств порождает фиктивное выполнение метрологических работ и выпуск поддельных документов. Исключить ее позволит только однозначная электронная фиксация результатов поверки и утверждения типов средств измерений», — цитирует «Российская газета» руководителя Росстандарта Алексея Абрамова.
Не так давно поправки, предусматривающие изменение правил поверки счетчиков в России, были официально внесены в закон «Об обеспечении единства измерений» (соответствующий закон уже одобрили депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, после чего документ подписал президент РФ Владимир Путин). Теперь специалисты будут обязаны вносить информацию в реестр ФГИС «Аршин». Там же хозяин квартиры сможет узнать результаты осмотра с помощью заводского номера счетчика.
Ранее сопредседатель движения «Жилищная солидарность» Дмитрий Катаев рассказывал «URA.RU» о том, что изменение правил поверки домашних счетчиков в России может принести пользу, но есть опасения, что переход к новой системе поверки, скорее всего, будет весьма болезненным. При этом общественник выразил надежду, что введение изменений поверки счетчиков не отразится на стоимости ее проведения, так как предлагаемый порядок мало отличается от прежнего. «Следует понимать, что в случае возникновения ошибки в электронных данных разобраться без бумажных документов будет гораздо сложнее…», — говорил эксперт.